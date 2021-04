Arrestate 4 persone per spaccio a Paderno Dugnano (MI) (Di giovedì 22 aprile 2021) Arrestate 4 persone albanesi per spaccio a Paderno Dugnano (MI) tutti pregiudicati adulti, e un 19enne incensurato, per i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti, detenzione di armi e ricettazione, in concorso. Le indagini della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina hanno portato gli agenti in uno stabile condominiale di Paderno Dugnano dove, da un Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021)albanesi per(MI) tutti pregiudicati adulti, e un 19enne incensurato, per i reati di detenzione edi stupefacenti, detenzione di armi e ricettazione, in concorso. Le indagini della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina hanno portato gli agenti in uno stabile condominiale didove, da un

Advertising

Agenzia_Ansa : La polizia ha fermato a Mosca due delle principali alleate dell'oppositore russo in carcere Alexiei Navalny: la por… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico… - zazoomblog : Milano: spacciavano droga all’interno di un condominio 4 persone arrestate - #Milano: #spacciavano #droga - occhio_notizie : Due pregiudicati sono stati arrestati poiché ritenuti responsabili di tentata estorsione aggravata in concorso e re… - T7TorreSette : #Napoli Truffa dello specchietto – Arrestate 2 persone per tentata estorsione aggravata -