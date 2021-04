Un’Italia più forte (con gli Usa) nello Spazio europeo. La linea di Tabacci (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Lo Spazio è il dominio al centro della competizione globale”. Ha esordito così Bruno Tabacci, nella sua prima audizione parlamentare (alla Commissione Attività produttive della Camera) da sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche spaziali e aerospaziali. Occasione utile per presentare le linee del governo guidato da Mario Draghi per il settore, in fermento su tanti ambiti, dal contributo alla ripartenza del Paese, fino all’esplorazione della Luna, passando per la delicata riforma della governance europea. IL VALORE DEL SETTORE Tabacci ha spiegato i numeri di un settore “strategico per l’Italia”, che conta circa 200 imprese e settemila addetti, e che per ogni euro investito ne genera “da tre a sette sull’intero sistema economico”. A livello globale, lo Spazio valeva nel 2019 ben 360 ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Loè il dominio al centro della competizione globale”. Ha esordito così Bruno, nella sua prima audizione parlamentare (alla Commissione Attività produttive della Camera) da sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche spaziali e aerospaziali. Occasione utile per presentare le linee del governo guidato da Mario Draghi per il settore, in fermento su tanti ambiti, dal contributo alla ripartenza del Paese, fino all’esplorazione della Luna, passando per la delicata riforma della governance europea. IL VALORE DEL SETTOREha spiegato i numeri di un settore “strategico per l’Italia”, che conta circa 200 imprese e settemila addetti, e che per ogni euro investito ne genera “da tre a sette sull’intero sistema economico”. A livello globale, lovaleva nel 2019 ben 360 ...

