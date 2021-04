Thun si evolve in Lenet Group

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – È stata lanciata oggi a Bolzano, nuova realtà imprenditoriale nata come evoluzione diSpa, azienda specializzata in oggetti da collezione, figure in ceramica, porcellana, articoli da decoro. Il nuovo gruppo, costituito “da una rete sinergica di imprese che offrono prodotti e servizi personalizzati di omnicanalità”, avrà funzioni di coordinamento e sviluppo, e ingloberà l’attualeSpa, alla quale invece continuerà a fare capo l’area gift&home decor, guidata dal general manager Francesco Spanedda, si legge in una nota. Sul piano finanziario,ha un piano di espansione 2021-2024 che prevede un aumento di fatturato pari a 100 milioni di euro in quattro anni, fino a raggiungere i 210 milioni di euro, e una crescita del 13% del CAGR. Oltre il ...

Advertising

ilnida : RT @VeneziePost: Nasce la holding Lenet group Spa, evoluzione della società altoatesina #Thun Spa. Il nuovo gruppo, basato su uno schema so… - VeneziePost : Nasce la holding Lenet group Spa, evoluzione della società altoatesina #Thun Spa. Il nuovo gruppo, basato su uno sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Thun evolve

ilmessaggero.it

... ovvero il comitato esecutivo e il board, composto dal presidente Peter, dal vicepresidente e azionista di maggioranza Simone dal CEO Francesco Pandolfi . I tre attualmente rivestono gli ...Per quanto riguarda la governance di gruppo, la direzione e il coordinamento saranno esercitati da due organismi, ovvero il comitato esecutivo e il board, composto dal presidente Peter, dal ...(Teleborsa) - È stata lanciata oggi a Bolzano Lenet Group, nuova realtà imprenditoriale nata come evoluzione di Thun Spa, azienda specializzata in oggetti da collezione, figure in ...Oltre il 60% della crescita attesa avverra' per linee esterne (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 apr - E' stata creata a Bolzano la holding Lenet Group, realta' imprenditoriale pensata co ...