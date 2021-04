Superlega, l’attacco di Cairo: “Sono indignato! Agnelli in malafede, Marotta deve dimettersi. E Scaroni…” (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Sono indignato, questa Superlega è un attentato alla salute del calcio italiano, al suo interesse collettivo".Parola di Urbano Cairo. E' caos nella nuova Superlega, il cui progetto rischia di sfumare dopo appena 48 ore di vita a causa delle rinunce e dei continui passi indietro da parte dei club fondatori. Il presidente del Torino, intervistato ai microfoni del "Corriere della Sera", ha criticato duramente la scelta delle società italiane che hanno aderito inizialmente al progetto."Tre società hanno pensato solo alla loro salute economica, senza preoccuparsi minimamente degli altri club. E non mi sembra che i club fondatori propongano esempi virtuosi. Una mancanza totale di rispetto nonostante si faccia parte di una Lega. Questa è una competizione che stravolge l’idea di calcio e non riconosce la passione. Ci ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) "indignato, questaè un attentato alla salute del calcio italiano, al suo interesse collettivo".Parola di Urbano. E' caos nella nuova, il cui progetto rischia di sfumare dopo appena 48 ore di vita a causa delle rinunce e dei continui passi indietro da parte dei club fondatori. Il presidente del Torino, intervistato ai microfoni del "Corriere della Sera", ha criticato duramente la scelta delle società italiane che hanno aderito inizialmente al progetto."Tre società hanno pensato solo alla loro salute economica, senza preoccuparsi minimamente degli altri club. E non mi sembra che i club fondatori propongano esempi virtuosi. Una mancanza totale di rispetto nonostante si faccia parte di una Lega. Questa è una competizione che stravolge l’idea di calcio e non riconosce la passione. Ci ...

Advertising

GoalItalia : 'Non abbasso la testa, non faccio finta di niente' 'E' arrivato il momento di esporsi, è tutto sbagliato' 'Milan fo… - Mediagol : Superlega, l'attacco di Cairo: 'Sono indignato! Agnelli in malafede, Marotta deve dimettersi. E Scaroni...'… - SandroSca : @filipposalone ti sei perso l'attacco durissimo di Florentino a Marca e al suo editore Cairo e sempre stato contrar… - EmmSorrentino : Per #Palmeri l‘abolizione della #Superlega rappresenta l’ecatombe imprenditoriale di #Agnelli: siete d’accordo? ?????? - rep_torino : Superlega, l'attacco degli ultrà Juve: 'Non infangate la nostra storia!' [aggiornamento delle 09:46] -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega l’attacco Superlega, Briatore: "E' attacco frontale alla Uefa" Adnkronos