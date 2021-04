Scuola – Andis: Bene accordo governo-regioni su delega ai presidi (Di mercoledì 21 aprile 2021) – “L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici esprime grande soddisfazione per l’accordo raggiunto tra governo e regioni in merito al rientro in presenza degli studenti delle superiori dal prossimo 26 aprile”. Così in una nota Paolino Marotta, presidente di Andis, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. “Nel nostro comunicato del 18 aprile scorso avevamo segnalato al Ministro Bianchi e al governo le difficoltà e i rischi connessi al ritorno tra i banchi di tutti gli studenti delle scuole secondarie di II grado, chiedendo di delegare ai dirigenti scolastici il compito di decidere, in rapporto alla capienza dei locali, le percentuali superiori al 50% degli alunni da ammettere alle lezioni in presenza”. “Dalle anticipazioni di stampa apprendiamo con piacere che le singole ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) – “L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici esprime grande soddisfazione per l’raggiunto train merito al rientro in presenza degli studenti delle superiori dal prossimo 26 aprile”. Così in una nota Paolino Marotta, presidente di, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. “Nel nostro comunicato del 18 aprile scorso avevamo segnalato al Ministro Bianchi e alle difficoltà e i rischi connessi al ritorno tra i banchi di tutti gli studenti delle scuole secondarie di II grado, chiedendo dire ai dirigenti scolastici il compito di decidere, in rapporto alla capienza dei locali, le percentuali superiori al 50% degli alunni da ammettere alle lezioni in presenza”. “Dalle anticipazioni di stampa apprendiamo con piacere che le singole ...

