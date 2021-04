Putin, 'chi minaccia nostra sicurezza se ne pentirà' (Di mercoledì 21 aprile 2021) "La Russia, come ogni paese, ha i suoi interessi e li vogliamo proteggere rispettando il diritto internazionale. Ma abbiamo altri modi per rispondere prima che altre nazioni diventino troppo arroganti"... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) "La Russia, come ogni paese, ha i suoi interessi e li vogliamo proteggere rispettando il diritto internazionale. Ma abbiamo altri modi per rispondere prima che altre nazioni diventino troppo arroganti"...

Advertising

Internazionale : Dall’Ucraina alla Libia, il gruppo militare privato russo Wagner compare in conflitti in cui Mosca non schiera l’es… - Mterryf1 : RT @ultimenotizie: #Putin: 'la #Russia non ha intenzione di bruciare i ponti nelle relazioni con nessuno ma, se lo fanno loro, devono prepa… - ultimenotizie : #Putin: 'la #Russia non ha intenzione di bruciare i ponti nelle relazioni con nessuno ma, se lo fanno loro, devono… - Clarembaldo : RT @bordoni_russia: A Putin non piacciono i libri di storia a scuola: a volte ne apro qualcuno e sono sorpreso di vedere cosa c'è scritto.… - Comemigirano : @cris_cersei Non credo che Putin sia della combriccola... nemmeno gli serve per imporre quel che vuole. Se quindi… -