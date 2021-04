Pirlo: «Siamo rimasti in campo con l’attenzione giusta, erano fondamenta i tre punti» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Pirlo a Dazn: le dichiarazioni post Juve Parma. Le parole dell’allenatore bianconero dopo il match di Serie A Andrea Pirlo ha parlato a Dazn dopo Juve Parma. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PARTITA – «Il primo avversario è la testa. Eravamo partiti con l’atteggiamento giusto. Oggi non era facile per le tante cose che sono successe negli ultimi giorni dopo l’Atalanta. Siamo rimasti in campo con l’attenzione giusta, erano fondamenta i tre punti. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, muovendoci bene tra le linee». RONALDO IN BARRIERA – «Capita, purtroppo è capitato anche stasera. Non dovrebbe ma può capitare. PenSiamo alla prestazione, posSiamo parlare di altro». DYBALA – «È ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021)a Dazn: le dichiarazioni post Juve Parma. Le parole dell’allenatore bianconero dopo il match di Serie A Andreaha parlato a Dazn dopo Juve Parma. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PARTITA – «Il primo avversario è la testa. Eravamo partiti con l’atteggiamento giusto. Oggi non era facile per le tante cose che sono successe negli ultimi giorni dopo l’Atalanta.inconi tre. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, muovendoci bene tra le linee». RONALDO IN BARRIERA – «Capita, purtroppo è capitato anche stasera. Non dovrebbe ma può capitare. Penalla prestazione, posparlare di altro». DYBALA – «È ...

