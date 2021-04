Le pagelle del Genoa – Zappacosta semina il panico, Pandev è il solito (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Due volte in svantaggio, il Genoa riaggancia il Benevento nei primi venti minuti. Le pagelle dei rossoblu: Perin 6: Non può nulla sui gol, poi tiene i guantoni a riposo visto che il Benevento arriva raramente dalle sue parti. Masiello 6: Chiude su Gaich al 58? sventando una potenziale grande occasione. Un intervento decisivo che vale una partita. Radovanovic 5: Prestazione da dimenticare. Inizio shock con fallo da rigore su Lapadula, poi altre disattenzioni che culminano con il pasticcio rischiato a inizio ripresa, quando spiana la strada verso la porta a Gaich. Biraschi 6: Vivace anche se a tratti impreciso. Fa suo il duello con Improta arrivando spesso al cross in maniera insidiosa, anche se non con la stessa continuità di Zappacosta. (78? Goldaniga s.v.) Strootman 6: Preciso nel passaggio e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Due volte in svantaggio, ilriaggancia il Benevento nei primi venti minuti. Ledei rossoblu: Perin 6: Non può nulla sui gol, poi tiene i guantoni a riposo visto che il Benevento arriva raramente dalle sue parti. Masiello 6: Chiude su Gaich al 58? sventando una potenziale grande occasione. Un intervento decisivo che vale una partita. Radovanovic 5: Prestazione da dimenticare. Inizio shock con fallo da rigore su Lapadula, poi altre disattenzioni che culminano con il pasticcio rischiato a inizio ripresa, quando spiana la strada verso la porta a Gaich. Biraschi 6: Vivace anche se a tratti impreciso. Fa suo il duello con Improta arrivando spesso al cross in maniera insidiosa, anche se non con la stessa continuità di. (78? Goldaniga s.v.) Strootman 6: Preciso nel passaggio e ...

Advertising

anteprima24 : ** Le #Pagelle del #Genoa - Zappacosta semina il panico, Pandev è il solito ** - MilanWorldForum : Milan - Sassuolo 1-2. Le pagelle del Corsera QUI -) - anteprima24 : ** Le #Pagelle del ##Benevento - Viola e Lapadula i migliori, ancora errori in difesa ** - Rocha496 : @pavanmassimo Capisco che i freelance non costino nulla ma immettere in rete le pagelle di tale #RosaDoro credo si… - CalcioWeb : #JuveParma, successo in rimonta del bianconeri: le pagelle -