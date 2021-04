Advertising

sportli26181512 : Handa sbaglia, Perisic riprende lo Spezia: ma l'Inter ora è a +10 sul Milan: Handa sbaglia, Perisic riprende lo Spe… - TheOrologio : Una partita senza senso, in cui subisci un tiro in porta (grazie Handa) e poi occupi militarmente la metà campo avv… - PagliariCarlo : @Salvo_Volpe17 Sbagli Skriniar, Sbaglia Devrij, colpa di Handa. Ok -

Ultime Notizie dalla rete : Handa sbaglia

La Gazzetta dello Sport

Male, ok Hakimi ? Parte meglio lo Spezia, che infatti va in vantaggio al 12': azione sulla ... Lo sfiora ancor di più al 68', ma Lukakua tu per tu con Provedel: chance incredibile per il ...Se, finisce sotto esame. Ha le spalle larghe ma un big match come quello di questa sera potrà dire molto sul futuro di questo ragazzino terribile. A una novantina di metri in linea d'aria ci ...HANDANOVIC 4,5 - Con le squadre bloccate e in fase di studio è spesso chiamato alla giocata con i piedi alla ricerca della creazione di spazi. Dopo aver bloccato comodamente un mancino molle ...Handanovic 6: Lo sloveno è sfortunato sull’autogol perché De Vrij finisce addosso al compagno di squadra. Bravo nel negare a Politano lo scherzetto e il gol dell’ex. Skriniar 6.5: Non era facile contr ...