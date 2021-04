Giugliano | nuova opera di Jorit | raffigurerà Giambattista Basile sul tetto della metropolitana

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 21 aprile 2021). Un’di. Il noto artistasulladi via Colonne.diL’annuncio ieri sera da parte dello stesso artista con un post su Facebook. “Chi conosce? Pochi immagino… chi conosce la fiaba di Cenerentola? Tutti immagino e non solo in Italia ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.