Formazione professionale, Grieco: "Riqualificheremo tutta la filiera" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Labitalia) - "Non abbiamo ancora un piano di dettaglio, stiamo facendo atterrare pian piano i varie filoni prioritari del Pnrr. E sicuramente quello del potenziamento, e anche della riorganizzazione, di tutta la filiera professionalizzante a partire dalle qualifiche di percorsi di istruzione e Formazione professionale triennali per arrivare al quarto anno. Ma anche di tutti gli istituti tecnici e professionali fino ad arrivare al vertice delle filiera, gli Its, gli Istituti tecnici superiori. Tutto sarà oggetto di una revisione nel senso di un maggior collegamento col fabbisogno del mondo del lavoro e anche di un potenziamento e di un rafforzamento". Lo dice, ad Adnkronos/Labitalia, Cristina Grieco, ex assessore all'Istruzione e lavoro della Regione Toscana, ora chiamata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Labitalia) - "Non abbiamo ancora un piano di dettaglio, stiamo facendo atterrare pian piano i varie filoni prioritari del Pnrr. E sicuramente quello del potenziamento, e anche della riorganizzazione, dilaprofessionalizzante a partire dalle qualifiche di percorsi di istruzione etriennali per arrivare al quarto anno. Ma anche di tutti gli istituti tecnici e professionali fino ad arrivare al vertice delle, gli Its, gli Istituti tecnici superiori. Tutto sarà oggetto di una revisione nel senso di un maggior collegamento col fabbisogno del mondo del lavoro e anche di un potenziamento e di un rafforzamento". Lo dice, ad Adnkronos/Labitalia, Cristina, ex assessore all'Istruzione e lavoro della Regione Toscana, ora chiamata ...

ricquattro : RT @V_Carlile: #osteopati: 1 legge (2018) senza decreti, 1 profilo professionale (2020) senza firma, 2 decreti (formazione e equipollenza)… - FENEALUIL_ : CCNL #Edilizia. Al via il negoziato. Coinvolti 1 milione di addetti. Più formazione, più #sicurezza, più benessere,… - biancolavoro : Il lavoro di doppiatore, ecco cosa serve per affermarsi nel settore e quanto percepisce questa particolare figura p… - Osteo74 : RT @V_Carlile: #osteopati: 1 legge (2018) senza decreti, 1 profilo professionale (2020) senza firma, 2 decreti (formazione e equipollenza)… - gestiolex : CNF: le nuove regole della formazione professionale per gli avvocati -