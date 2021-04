FI, Calabria: questa maggioranza occasione per riforma, a breve testo base (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “Se questa riforma vedra’ la luce sara’ epocale e necessaria. questa volta credo ci sia l’occasione giusta. Il mio ottimismo e’ suffragato dal clima che ho trovato in commissione da parte di tutte le parti politiche di maggioranza e opposizione.” “In un momento inoltre, in cui la maggioranza e’ molto grande. Cosi’ la deputata di Forza Italia, Annagrazia Calabria, prima firmataria del disegno di legge sulla riforma sui poteri di Roma Capitale, nel corso del convegno ‘Una legge costituzionale per Roma Capitale’, organizzato da Forza Italia, in occasione del Natale di Roma. “Parliamo di una legge costituzionale perche’ una riforma del genere ha una necessita’ di condivisione altissima. La strada e’ ancora lunga, il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma – “Sevedra’ la luce sara’ epocale e necessaria.volta credo ci sia l’giusta. Il mio ottimismo e’ suffragato dal clima che ho trovato in commissione da parte di tutte le parti politiche die opposizione.” “In un momento inoltre, in cui lae’ molto grande. Cosi’ la deputata di Forza Italia, Annagrazia, prima firmataria del disegno di legge sullasui poteri di Roma Capitale, nel corso del convegno ‘Una legge costituzionale per Roma Capitale’, organizzato da Forza Italia, indel Natale di Roma. “Parliamo di una legge costituzionale perche’ unadel genere ha una necessita’ di condivisione altissima. La strada e’ ancora lunga, il ...

