Earth Day 2021: è green chiave per ripartenza (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – “Restore Our Earth, “Ripristiniamo la nostra Terra”: questo il tema della 51esima Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) – il più grande evento “green” che cade domani, 22 aprile – per sottolineare la necessità di preservare gli equilibri ambientali minacciati e di ripristinare la naturale bellezza di un ecosistema globale dal quale dipende tutta la vita sul Pianeta.Istituita dalle Nazioni Unite nel 1970 per dedicare una giornata alla riflessione e all’educazione ambientalista anche quest’anno come lo scorso, in scia alla pandemia, proporrà gran parte dei consueti appuntamenti che si spostano dalle piazze di tutto il Pianeta alle piattaforme online. “Le imprese agricole e forestali hanno l’orgoglio di essere parte attiva e responsabile di questo percorso”, scrive Confagricoltura in una nota sottolineando che “più del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – “Restore Our, “Ripristiniamo la nostra Terra”: questo il tema della 51esima Giornata Mondiale della Terra (Day) – il più grande evento “” che cade domani, 22 aprile – per sottolineare la necessità di preservare gli equilibri ambientali minacciati e di ripristinare la naturale bellezza di un ecosistema globale dal quale dipende tutta la vita sul Pianeta.Istituita dalle Nazioni Unite nel 1970 per dedicare una giornata alla riflessione e all’educazione ambientalista anche quest’anno come lo scorso, in scia alla pandemia, proporrà gran parte dei consueti appuntamenti che si spostano dalle piazze di tutto il Pianeta alle piattaforme online. “Le imprese agricole e forestali hanno l’orgoglio di essere parte attiva e responsabile di questo percorso”, scrive Confagricoltura in una nota sottolineando che “più del ...

Advertising

DividendProfit : Earth Day 2021: è green chiave per ripartenza - codice_edizioni : RT @ogdabaum: Earth Day 2021: 10 (+1) libri utili per prepararsi alla giornata della Terra. Tra cui #SemiRitrovati ?? - ogdabaum : RT @abutiago: Grazie a @greenMe_it per avere indicato 'Terra bruciata' insieme ai libri dei bravissimi colleghi @elisabetta_tola @ogdabaum… - ogdabaum : Earth Day 2021: 10 (+1) libri utili per prepararsi alla giornata della Terra. Tra cui #SemiRitrovati ??… - abutiago : Grazie a @greenMe_it per avere indicato 'Terra bruciata' insieme ai libri dei bravissimi colleghi @elisabetta_tola… -