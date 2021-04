Dopo il suo Ep di debutto, Vespro torna con due nuovi remix (Di mercoledì 21 aprile 2021) “L’idea dei remix è partita dalla volontà di rielaborare sotto una luce nuova i brani che considero più intimi del mio EP Mediterraneo. Sentivo che questo progetto avesse ancora qualcosa da dare e stavo cercando la chiave per realizzarlo” Dopo l’EP “Mediterraneo”, prima release ufficiale di Vespro uscita nell’’ottobre 2020 (per Kumomi Records e in distribuzione Artist First), l’artista napoletano torna con due remix che vanno a chiudere idealmente il percorso iniziato proprio con l’uscita dell EP. “QNCS (Mark Roland RMX)” e “Anch’io (Slowed + Reverb VRSN)” – fuori su Soundcloud da venerdì 16 aprile alle 14.00 – sono due esperimenti sonori che vanno a toccare territori nuovi per Vespro, che fuori dalla discografia ufficiale ha trovato in Soundcloud il luogo ideale per ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 aprile 2021) “L’idea deiè partita dalla volontà di rielaborare sotto una luce nuova i brani che considero più intimi del mio EP Mediterraneo. Sentivo che questo progetto avesse ancora qualcosa da dare e stavo cercando la chiave per realizzarlo”l’EP “Mediterraneo”, prima release ufficiale diuscita nell’’ottobre 2020 (per Kumomi Records e in distribuzione Artist First), l’artista napoletanocon dueche vanno a chiudere idealmente il percorso iniziato proprio con l’uscita dell EP. “QNCS (Mark Roland RMX)” e “Anch’io (Slowed + Reverb VRSN)” – fuori su Soundcloud da venerdì 16 aprile alle 14.00 – sono due esperimenti sonori che vanno a toccare territoriper, che fuori dalla discografia ufficiale ha trovato in Soundcloud il luogo ideale per ...

