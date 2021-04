Cos’è il certificato verde? Il nuovo documento per spostarsi tra regioni di colore diverso (Di mercoledì 21 aprile 2021) Con il prossimo decreto, in attesa di approvazione del Consiglio dei Ministri, arriva il certificato verde: scopriamo di cosa si tratta. Le informazioni riguardanti il prossimo decreto covid, confermano quanto era stato già anticipato settimana scorsa: a partire dal 26 aprile torneranno le zone gialle. La suddivisione del Paese secondo le fasce di rischio, dunque, tornerà alla sua formula originaria, quella che vedeva oltre alla zona arancione e a quella rossa, anche la presenza di zone gialle in cui i divieti sono meno consistenti. Con l’arrivo delle zone gialle dovrebbe arrivare anche la possibilità di aprire i locali. Sarà possibile aprire sia a pranzo che a cena, ma le consumazioni per il momento saranno permesse solo nei tavoli all’aperto. La possibilità di cenare al chiuso, invece, sarà permessa solo a partire dal primo giugno, ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Con il prossimo decreto, in attesa di approvazione del Consiglio dei Ministri, arriva il: scopriamo di cosa si tratta. Le informazioni riguardanti il prossimo decreto covid, confermano quanto era stato già anticipato settimana scorsa: a partire dal 26 aprile torneranno le zone gialle. La suddivisione del Paese secondo le fasce di rischio, dunque, tornerà alla sua formula originaria, quella che vedeva oltre alla zona arancione e a quella rossa, anche la presenza di zone gialle in cui i divieti sono meno consistenti. Con l’arrivo delle zone gialle dovrebbe arrivare anche la possibilità di aprire i locali. Sarà possibile aprire sia a pranzo che a cena, ma le consumazioni per il momento saranno permesse solo nei tavoli all’aperto. La possibilità di cenare al chiuso, invece, sarà permessa solo a partire dal primo giugno, ...

