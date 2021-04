Coprifuoco violato di notte | ' Sono stagista a Palazzo Chigi Un mio parente è un pezzo grosso' E la multano lo stesso

Advertising

il Resto del Carlino

Una ragaza di 25 anni stagista a Palazzo Chigi è stata multata di 400 euro per averilnotturno. La giovane è nipote di un pezzo grosso: agli agenti che l'hanno fermata avrebbe accampato queste due motivazioni che però non sono state trovate sufficienti ad evitarle ...Secondo quanto riporta Roma Today.it , una stagista di Palazzo Chigi è stata fermata dalla Polizia di Stato per averil. La ragazza, però, sentendosi tutelata dalla sua posizione lavorativa, ha minacciato le forze armate. "Non sono una pischella qualunque, con me cascate male, state attenti" ha ...Coprifuoco violato di notte, gli agenti la fermano: “Sono stagista a Palazzo Chigi, un mio parente è un pezzo grosso”. Ma non riesce ad evitare la multa (foto d’archivio Ansa) Una ragaza di 25 anni st ...Insomma, il coprifuoco è il luogo in cui forse meglio emerge come, dietro il discorso medico scientifico di ordine preventivo, si nasconda il logo socio-politico di carattere autoritario: il nuovo cap ...