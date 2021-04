Compromesso Ue sul clima: emissioni ridotte del 55% (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alla vigilia della Giornata della Terra e del video-vertice organizzato da Joe Biden con la partecipazione di una quarantina di leader mondiali, la Ue porta sul tavolo dei negoziati un accordo a 27 sulla prima tappa della lunga strada verso la neutralità carbone nel 2050: entro il 2030, la Ue si impegna a diminuire le emissioni di gas a effetto serra «di almeno il 55%» rispetto ai dati del 1990. A giugno la Commissione presenterà la Legge clima, che renderà … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alla vigilia della Giornata della Terra e del video-vertice organizzato da Joe Biden con la partecipazione di una quarantina di leader mondiali, la Ue porta sul tavolo dei negoziati un accordo a 27 sulla prima tappa della lunga strada verso la neutralità carbone nel 2050: entro il 2030, la Ue si impegna a diminuire ledi gas a effetto serra «di almeno il 55%» rispetto ai dati del 1990. A giugno la Commissione presenterà la Legge, che renderà … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Compromesso sul Legge sul clima, accordo Ue conferma 55% riduzione emissioni Il Parlamento europeo, la presidenza di turno portoghese del Consiglio Ue e la Commissione hanno raggiunto nelle prime ore di questa mattina un accordo di compromesso nel negoziato ("trilogo") sul testo della "Legge sul clima", che stabilisce l'obbligo giuridico per gli Stati membri di rispettare l'obiettivo della "neutralità climatica" dell'Unione al ...

Compromesso Ue sul clima: emissioni ridotte del 55% | il manifesto Il Manifesto Compromesso Ue sul clima: emissioni ridotte del 55% Alla vigilia della Giornata della Terra e del video-vertice organizzato da Joe Biden con la partecipazione di una quarantina di leader mondiali, la Ue porta sul tavolo dei negoziati un accordo a 27 su ...

Il Parlamento europeo, la presidenza di turno portoghese del Consiglio Ue e la Commissione hanno raggiunto nelle prime ore di questa mattina un accordo di compromesso nel negoziato ("trilogo") sul testo della "Legge sul clima", che stabilisce l'obbligo giuridico per gli Stati membri di rispettare l'obiettivo della "neutralità climatica" dell'Unione al ...