Agnelli | “ La Superlega non mette a rischio i campionati nazionali Continueremo a partecipare a campionato e coppe”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) In un’intervista a Repubblica Andrea: ha dichiarato: “Se ci fanno una proposta, valuteremo. Vogliamo creare la competizione più bella al mondo capace di portare benefici all’intera piramide del calcio, aumentando la distribuzione delle risorse agli altri club e rimanendo aperta con cinque posti disponibili ogni anno per gli altri da definire attraverso il dialogo con le istituzioni del calcio”. E sui. “C’è piena volontà di continuare a”. E poi entra nei particolari: “Noi rimaniamo nelle competizioni domestiche, andremo a giocare in ogni stadio d’Italia, di Spagna e d’Inghilterra. Il nostro lavoro resterà intrinsecamente legato alle competizioni domestiche” L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

capuanogio : ?????? #Ceferin spara a pallettoni contro #Agnelli: 'Non parlerò molto di lui, è la più grande delusione di tutte. Gli… - CorSport : ?? #Agnelli svela i segreti della #Superlega: intervista esclusiva al #CorSport ?? - TuttoMercatoWeb : È nata la Superlega! Agnelli alla Serie A: 'Cosa cambia? Vinciamo noi da 80 anni' - soloioloso : Neanche #Zingaretti e il @pdnetwork sarebbero riusciti a pensare ed organizzare una puttanata simile Chapeau #Agnelli #SuperLega - MarcoLiconti : Le certezze hanno cominciato a vacillare quando #Agnelli ha spiegato che la #Superlega si ripagava con le magliette di Ronaldo -

Insomma, il progettonaufraga ma non sparisce del tutto, come si puo' dedurre anche dalle parole di Andrearilasciate nella serata di ieri, prima che le varie societa' si sfilassero.... Florentino Perez, Andreae Malcolm Glazer . Il progresso va dove deve andare, e non ... ma ha ferito e impoverito molte persone : l'annuncio dellaè sembrato a tanti un colpo violento ...Il progetto della Superlega sembra già in crisi a meno di due giorni dal suo annuncio. Il terremoto delle ultime ore sta travolgendo anche casa Juve, dove fonti vicine alla famiglia Agnelli confermano ...La Superlega è già collassata e le azioni della Juventus rischiano il crac in borsa oggi. Voci su possibili dimissioni di Andrea Agnelli.