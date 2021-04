“Vi chiediamo scusa” | la Superlega è durata 48 ore

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Lasulla via del tramonto. Tutti i club inglesi (tranne il Chelsea) hanno annunciato l’addio al progetto. Un’alta serata davvero storica per il mondo del calcio, che vive ormai ore turbolente e sta continuando ad assistere a costanti mutazioni. Il tutto, ovviamente, legato allaannunciato ormai diverse ore fa ma che, a conti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Un brusco risveglio. Nemmeno il tempo di cullare un po' il sogno, durato appena tre giorni, che il progetto della Superlega sembra già naufragato. A infrangere la barriera dorata che ...Il primo club a fare dietrofront è il Manchester City, che ha ufficializzato in serata di aver "attivato le procedure per il ritiro dalla Superlega". Un gesto accolto con favore dal numero uno della U ...