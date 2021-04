Uomini e Donne, Tara Gabrieletto spiega perché è tornata nella casa dove aveva vissuto con Cristian Gallella e precisa che… (Di martedì 20 aprile 2021) Quella composta da Tara Gabrieletto e Cristian Gallella è stata una delle coppie più seguite e amate formatesi davanti alle telecamere di Uomini e Donne. I due erano stati anche protagonisti della prima edizione di Temptation Island appassionando anche in quel caso il pubblico. Tanti ricordano ancora la loro romantica uscita dal programma. Una storia culminata, seppur tra alti e bassi, nel matrimonio, per poi infrangersi, dopo alcune voci di crisi, a fine luglio 2020 con l’annuncio della rottura. Una notizia che era stata una doccia fredda per i fan che da allora non non hanno mai smesso di sperare in un riavvicinamento. Riavvicinamento che però era sembrato ancor più improbabile quando Tara ha lasciato Roma per trasferirsi a Vicenza, sua città d’origine, ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 20 aprile 2021) Quella composta daè stata una delle coppie più seguite e amate formatesi davanti alle telecamere di. I due erano stati anche protagonisti della prima edizione di Temptation Island appassionando anche in quel caso il pubblico. Tanti ricordano ancora la loro romantica uscita dal programma. Una storia culminata, seppur tra alti e bassi, nel matrimonio, per poi infrangersi, dopo alcune voci di crisi, a fine luglio 2020 con l’annuncio della rottura. Una notizia che era stata una doccia fredda per i fan che da allora non non hanno mai smesso di sperare in un riavvicinamento. Riavvicinamento che però era sembrato ancor più improbabile quandoha lasciato Roma per trasferirsi a Vicenza, sua città d’origine, ...

Advertising

riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - DPCgov : “Una forza che può contare su oltre 300mila donne e uomini formati e preparati. Il volontariato di… - dc_pdv : RT @vedovaanera: credo che sia meglio per oggi che chiudo twitter perché mi viene troppa rabbia che ancora oggi la violenza sulle donne deb… - elena1962mar1 : RT @bobrock_ct: #Grillo dice: 4 ragazzi 19enni che ridono e saltano in mutande col pisello di fuori di fronte a una ragazza ubriaca, come p… - MatteiSalvio : RT @riotta: Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quante mancate v… -