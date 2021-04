Superlega | Urbano Cairo attacca | “Marotta e Agnelli traditori | si vergognino Devono dimettersi”

(Di martedì 20 aprile 2021) Tensione altissima nel calcio italiano, dopo la riunione della Lega di Serie A arrivata poche ore dopo l’annuncio dellavoluta anche da Juventus, Inter e Milan. A gettare benzina sul fuoco è, presidente del Torino, che dopo l’incontro non le manda a dire: “non può rappresentare la Lega in Figc, è un traditore e deve. Sta attentando alla vita di questa associazione, lo stesso discorso vale per.” “vergognarsi – prosegue un furioso– il progettonon andrà in porto ma anche solo pensarlo significa attentare alla vita della Lega Serie A. Sono stati dei Giuda, perchè pare che il documento dellasia stato depositato il 10 gennaio. Come puoi ...

Advertising

crazy4ju : @massimozampini Gazzetta + Corriere della Sera = Urbano Cairo = Torino Calcio ----> NO alla SuperLega - Gobbo37 : RT @Djnc78: E quindi #Cairo ha detto ad #Agnelli e #Marotta che devono vergognarsi e dimettersi. Lo stesso Cairo di questa foto. Quello che… - gibelli_omar : RT @Djnc78: E quindi #Cairo ha detto ad #Agnelli e #Marotta che devono vergognarsi e dimettersi. Lo stesso Cairo di questa foto. Quello che… - spadmilan1 : @GoalItalia Il calcio è vivere emozioni. “Urbano lo vendi Belotti?” “Sì certo ma meno di 100 milioni non lo vendo”… - simonerOO : RT @Djnc78: E quindi #Cairo ha detto ad #Agnelli e #Marotta che devono vergognarsi e dimettersi. Lo stesso Cairo di questa foto. Quello che… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Urbano

Commenta per primo Tra coloro che in Italia si sono battuti più di tutti contro lac'è il presidente del Torino ,Cairo . Anche ieri, al termine della riunione di Lega, ha espresso parole di fuoco nei confronti di Andrea Agnelli e Beppe Marotta. La società granata ...Il mondo del calcio è stato sconvolto in pochi giorni: l'annuncio dellaha creato una spaccatura difficilmente sanabile tra i club di Serie A . Secondo quanto ...pesanti diCairo e ...Come funziona la suddivisione dei fondi in Serie A? E perché Inter, Milan e Juventus hanno aderito alla nuova competizione europea?Come funziona la suddivisione dei fondi in Serie A? E perché Inter, Milan e Juventus hanno aderito alla nuova competizione europea?