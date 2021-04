Superlega, Letta: “Si può immaginare intervento Antitrust, serve linea dura” (Di martedì 20 aprile 2021) “Mi ha lasciato esterrefatto, quando ho visto che non era una cosa buttata lì sono intervenuto subito per dire la mia e dare una sveglia visto che in Italia non si era capita l’importanza della notizia e la drammaticità delle prospettive“. Enrico Letta, Segretario del PD, non si nasconde e a Radio Sportiva commenta così la Superlega: “Ho intenzione di continuare a dire la mia. A livello europeo si può immaginare un intervento dell’Antitrust: si crea una concentrazione contraria a tutte le principali regole europee, sviluppate su logica anti-oligopoli. Penso che anche il Governo in Italia possa fare una moral suasion“. “Io sono per la linea dura” ribadisce Letta, “chi fa quella scelta deve sapere che andrà in contro a delle conseguenze. Dipende anche ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) “Mi ha lasciato esterrefatto, quando ho visto che non era una cosa buttata lì sono intervenuto subito per dire la mia e dare una sveglia visto che in Italia non si era capita l’importanza della notizia e la drammaticità delle prospettive“. Enrico, Segretario del PD, non si nasconde e a Radio Sportiva commenta così la: “Ho intenzione di continuare a dire la mia. A livello europeo si puòundell’: si crea una concentrazione contraria a tutte le principali regole europee, sviluppate su logica anti-oligopoli. Penso che anche il Governo in Italia possa fare una moral suasion“. “Io sono per la” ribadisce, “chi fa quella scelta deve sapere che andrà in contro a delle conseguenze. Dipende anche ...

