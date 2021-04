Superlega, guadagni astronomici in caso di vittoria: tutte le cifre (Di martedì 20 aprile 2021) La Superlega promette grandissimi guadagni ai club che parteciperanno: ecco le cifre di cui si parla L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha snocciolato le prime cifre relative ai premi della Super League. Si parte da una base per i club fondatori di 170 milioni di euro, uniti a 50 legati al piazzamento elevato nel percorso a girone a 10 squadre, 31 dalla vittoria finale e 39 dalla quota dei ricavi commerciali. 290 milioni di euro totali, dunque, per la vincitrice del torneo, tre volte superiori rispetto alla Champions League. L’ultima classificata, invece, incasserebbe 135 milioni, il triplo rispetto a quanto guadagna una squadra eliminata ai gironi di Champions ora. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Lapromette grandissimiai club che parteciperanno: ecco ledi cui si parla L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha snocciolato le primerelative ai premi della Super League. Si parte da una base per i club fondatori di 170 milioni di euro, uniti a 50 legati al piazzamento elevato nel percorso a girone a 10 squadre, 31 dallafinale e 39 dalla quota dei ricavi commerciali. 290 milioni di euro totali, dunque, per la vincitrice del torneo, tre volte superiori rispetto alla Champions League. L’ultima classificata, invece, incasserebbe 135 milioni, il triplo rispetto a quanto guadagna una squadra eliminata ai gironi di Champions ora. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

claudioruss : La #Superlega non mi piace, ma la si può comprendere - il calcio è industria, e contano i guadagni. La #UEFA non pu… - sportface2016 : #SuperLega, guadagni triplicati rispetto all'attuale #ChampionsLeague: le cifre - Castrese7 : RT @claudioruss: La #Superlega non mi piace, ma la si può comprendere - il calcio è industria, e contano i guadagni. La #UEFA non può perme… - ILTOROSIAMONOI : Superlega: ecco i guadagni per i club partecipanti - AleGallagher02 : @RickyZuz @Nicholas_Jenkis @lmNotMajico Non sto dicendo questo ma tanto poco cambia, e poi se ti qualifichi per la… -