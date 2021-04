Superlega dimezzata | lasciano i club inglesi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ifondatori della, annunciata domenica sera, si sono già dimezzati dopo le forti pressioni del mondo dello sport e della politica. A meno di 48 ore dall’annuncio del rivoluzionario torneo, cinquesu sei (manca solo il Chelsea che lo dovrebbe ufficializzare a breve) hanno lasciato la neonata. Non è bastata una riunione d’urgenza convocata in serata dal sodalizio presieduto da Florentino Perez per cercare di contenere le uscite. Dopo un susseguirsi di indiscrezioni, per primo è stato il Manchester City a ufficializzare la scelta di sfilarsi. “Il Manchester City conferma di aver formalmente avviato le procedure per il ritiro dal gruppo che sta sviluppando i piani per unaeuropea” l’annuncio del...