Molotov contro la porta di casa della ex, poi la insegue per chilometri (Di martedì 20 aprile 2021) Stalker bresciano in manette: per settimane, forse mesi avrebbe perseguitato la sua ex, una donna residente a Castiglione delle Stiviere. Fino agli ultimi (e più clamorosi) episodi, che in rapida ... Leggi su bresciatoday (Di martedì 20 aprile 2021) Stalker bresciano in manette: per settimane, forse mesi avrebbe perseguitato la sua ex, una donna residente a Castiglione delle Stiviere. Fino agli ultimi (e più clamorosi) episodi, che in rapida ...

Advertising

annhoxx : scusate, vado a lanciare molotov contro la polizia e torno - GazzettinoNuovo : BUTTA UNA MOLOTOV CONTRO LA PORTA DELLA PROPRIA EX: BRESCIANO ARRESTATO A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE -… - IRONL0KI : tag yourself io preferisco la morte alla vita anche senza drœgarmi e inoltre lancio molotov ma contro me stessa - sia_riuk : @lilyoobi 'lanci le molotov contro la polizia' cazzo che figo im in - mariamacina : RT @guidotweet: Scotto sta ammettendo, indirettamente, che l'orizzonte politico suo e del suo partito consiste in un'alleanza permanente co… -