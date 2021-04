"Mi serve il portafoglio pieno" E massacrò i genitori per i soldi (Di martedì 20 aprile 2021) Un omicidio efferato quello compiuto nel '91 e che ha segnato una pagina della cronaca italiana. “Pietro Maso - dice il criminologo Marino D'Amore - rappresenta un tipico caso di ostentazione anaffettiva e deresponsabilizzata rispetto all’atto compiuto" Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 aprile 2021) Un omicidio efferato quello compiuto nel '91 e che ha segnato una pagina della cronaca italiana. “Pietro Maso - dice il criminologo Marino D'Amore - rappresenta un tipico caso di ostentazione anaffettiva e deresponsabilizzata rispetto all’atto compiuto"

