La Superlega si scioglie: si ritirano le inglesi, l’Arsenal chiede scusa ai tifosi. Agnelli: “Non si può andare avanti” (Di martedì 20 aprile 2021) Il primo club a fare dietrofront è il Manchester City, che ha ufficializzato in serata di aver "attivato le procedure per il ritiro dalla Superlega". Il presidente della Juve: “Fermiamoci” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 20 aprile 2021) Il primo club a fare dietrofront è il Manchester City, che ha ufficializzato in serata di aver "attivato le procedure per il ritiro dalla". Il presidente della Juve: “Fermiamoci”

