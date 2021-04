Istanze On Line: cos’è e come registrarsi al servizio MIUR (Di martedì 20 aprile 2021) Istanze On Line è il servizio del MIUR che permette di presentare le domande per i procedimenti amministrativi. Ecco come registrarsi C’è un servizio, molto interessante, che può facilitare il rapporto del cittadino con la Pubblica Amministrazione. Sul sito del MIUR, infatti, vi è l’opportunità di registrarsi al servizio delle cosiddette “Istanze On Line“. Andiamo nello specifico a vedere di cosa si tratta e quali sono le agevolazioni a cui porta questo nuovo portale. cos’è Istanze On Line Il servizio Istanze On Line (alias POLIS – Presentazione On Line ... Leggi su zon (Di martedì 20 aprile 2021)Onè ildelche permette di presentare le domande per i procedimenti amministrativi. EccoC’è un, molto interessante, che può facilitare il rapporto del cittadino con la Pubblica Amministrazione. Sul sito del, infatti, vi è l’opportunità dialdelle cosiddette “On“. Andiamo nello specifico a vedere di cosa si tratta e quali sono le agevolazioni a cui porta questo nuovo portale.OnIlOn(alias POLIS – Presentazione On...

IdeawebTV : “Tari, accolte le istanze di Confindustria: saranno escluse le superfici di produzione industriale”… - UniRomaTre : RT @istsupsan: ??On line 12esimo numero di #RaraMente Focus su: ??istanze @uniamofimronlus, @favo_it e @AIL_Onlus su #DlSostegni per i lavo… - partitogaysal : RT @istsupsan: ??On line 12esimo numero di #RaraMente Focus su: ??istanze @uniamofimronlus, @favo_it e @AIL_Onlus su #DlSostegni per i lavo… - MinisteroSalute : RT @istsupsan: ??On line 12esimo numero di #RaraMente Focus su: ??istanze @uniamofimronlus, @favo_it e @AIL_Onlus su #DlSostegni per i lavo… - A5359201 : RT @istsupsan: ??On line 12esimo numero di #RaraMente Focus su: ??istanze @uniamofimronlus, @favo_it e @AIL_Onlus su #DlSostegni per i lavo… -