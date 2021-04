Isola 15, Matilde Brandi si candida come naufraga e svela i suoi concorrenti preferiti (e chi proprio non sopporta!) (Di martedì 20 aprile 2021) Matilde Brandi è stata ospite di Casa Chi ed ha commentato l’Isola 15 ha rivelato quali sono i naufraghi che preferisce, ha commentato Tommaso Zorzi nel ruoli di opinionista e si è candidata anche come naufraga del reality. La showgirl ha ammesso che le manca l’atmosfera del Grande Fratello Vip: Manca molto in assurdo non solo la Casa, ma anche la mia prima fila con Alfonso che nessuno mi toccava. Sono stata per mesi su Twitter, “ma la Brandi quando la togliete dalla prima fila? È uscita per prima.” Quello era il posto mio, prima non esisteva. Facevo parte della classe autorale ormai. Matilde ha espresso il suo parere su Tommaso opinionista: Bè è perfetto, poi lui sa sempre dire la parola giusta al posto giusto. Devo dire è anche abbastanza, ci ... Leggi su isaechia (Di martedì 20 aprile 2021)è stata ospite di Casa Chi ed ha commentato l’15 ha rivelato quali sono i naufraghi che preferisce, ha commentato Tommaso Zorzi nel ruoli di opinionista e si èta anchedel reality. La showgirl ha ammesso che le manca l’atmosfera del Grande Fratello Vip: Manca molto in assurdo non solo la Casa, ma anche la mia prima fila con Alfonso che nessuno mi toccava. Sono stata per mesi su Twitter, “ma laquando la togliete dalla prima fila? È uscita per prima.” Quello era il posto mio, prima non esisteva. Facevo parte della classe autorale ormai.ha espresso il suo parere su Tommaso opinionista: Bè è perfetto, poi lui sa sempre dire la parola giusta al posto giusto. Devo dire è anche abbastanza, ci ...

