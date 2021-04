Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 aprile 2021: Adelaide aggredisce Gabriella, "Ferma tuo marito Cosimo!" (Di martedì 20 aprile 2021) Scopriamo le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 21 aprile 2021. Nell'episodio della soap in onda su Rai1, Adelaide fa visita a Gabriella per convincerla a Fermare suo marito Cosimo. Leggi su comingsoon (Di martedì 20 aprile 2021) Scopriamo lee le Trame de Ilper la puntata del 21. Nell'episodio della soap in onda su Rai1,fa visita aper convincerla are suoCosimo.

