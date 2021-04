“Il mio tempo a Uomini e Donne è terminato”. L’opinionista rivela un retroscena choc: “Maria De Filippi mi ha cacciato”. Di chi si tratta (Di martedì 20 aprile 2021) Clamoroso retroscena dagli studi del programma Uomini e Donne. Ecco la verità delL’opinionista sulla vicenda. E’ stata senza ombra di dubbio una delle opinioniste che ha fatto maggiormente discutere gli affezionati telespettatori del programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi, la sua presenza era all’ordine del giorno poi l’addio improvviso. Stiamo parlando di Karina Cascella che proprio di recente, tramite alcune Instagram Story, ha spiegato ai suoi follower quali sono state le decisioni che hanno portato al suo abbandono al programma. I video pubblicati dalla Cascella sono stati anche l’occasione per mettere a tacere ogni pettegolezzo o dubbio sulla vicenda. Per anni, infatti, si sono rincorse voci secondo le quali la sua non ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 20 aprile 2021) Clamorosodagli studi del programma. Ecco la verità delsulla vicenda. E’ stata senza ombra di dubbio una delle opinioniste che ha fatto maggiormente discutere gli affezionati telespettatori del programmacondotto daDe, la sua presenza era all’ordine del giorno poi l’addio improvviso. Stiamo parlando di Karina Cascella che proprio di recente, tramite alcune Instagram Story, ha spiegato ai suoi follower quali sono state le decisioni che hanno portato al suo abbandono al programma. I video pubblicati dalla Cascella sono stati anche l’occasione per mettere a tacere ogni pettegolezzo o dubbio sulla vicenda. Per anni, infatti, si sono rincorse voci secondo le quali la sua non ...

Advertising

ZZiliani : Il più incapace presidente d’Europa. Mentre in tempo di Covid #Real e #Barça azzerano gli acquisti (e il Real vola… - NaliOfficial : BIG NEWS! ??? Il mio album #Nuda10 è a prezzo speciale per un periodo di tempo limitato! ?? IBS:… - borghi_claudio : @AntiPUDE @fesx87 @fdragoni @Capezzone @LaVeritaWeb Scusi, cosa non ha capito del mio tweet precedente? Io INSISTO… - daisy_petal_ : RT @_susuwatari__: - perché invece di sprecare tempo e fiato nel dire 'eh una vittima di stupro ci mette così tanti giorni per denunciare?'… - uwufabia : RT @_susuwatari__: - perché invece di sprecare tempo e fiato nel dire 'eh una vittima di stupro ci mette così tanti giorni per denunciare?'… -