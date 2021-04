Grillo | De Petris | ‘leader politico non diffonda stereotipi inaccettabili’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Sono rimasta molto colpita dal video di Beppe. Come è possibile che ancora si dica che se una ragazza denuncia dopo 8 giorni e non subito vuol dire che mente? Davveronon si rende conto di quanto difficile e doloroso sia per una donna denunciare uno stupro? Quanto tempo ci voglia, a volte, per trovare la forza e il coraggio per farlo?” Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato Loredana De. L'articolo proviene da Ildenaro.it.