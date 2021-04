Ema | Con J&J 8 casi di trombosi su 7 milioni di vaccinati Prevalenza donne under 60

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 aprile 2021) “Idi eventi rari esaminati dopo il vaccino della J&J sono molto simili aiverificatisi con il vaccino Covid-19 sviluppato da AstraZeneca”. Così l’Agenzia europea del farmaco (Ema) in una nota. Al 13 aprile 2021, oltre 7di persone avevano ricevuto il vaccino di Janssen negli Stati Uniti. Ci sono state otto segnalazioni digravi di insoliti coaguli di sangue associati a bassi livelli di piastrine, uno dei quali ha avuto esito fatale”. E’ quanto scrive l’Ema in una nota sulla valutazione in merito al vaccino Johnson & Johnson. “Tutti i- precisa l’Agenzia europea per i medicinali - si sono verificati in persone di eta’ inferiore ai 60 anni ed entro tre settimane dalla vaccinazione” e “la maggioranza” delle persone colpite sono. “La valutazione ...