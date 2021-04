Dall’Inghilterra: “Chelsea pronto a lasciare la Super Lega” (Di martedì 20 aprile 2021) La Super Lega può saltare prima ancora di iniziare? E’ quanto direbbero, dove autorevoli fonti inglesi, la BBC e The Sun affermano come il Chelsea sarebbero pronto ad inviare documenti per lasciare la Super Lega. In casa Chelsea, diversi membri del CdA avevano espresso la propria perplessità sul progetto Anche dalla Spagna, AS riporta come Barcellona e Atletico Madrid avrebbero chiesto incontri urgenti con i vertici della Super Lega per potersi tirare fuori. Insomma, sembra che questa storia possa finire con un nulla di fatto. Foto: Logo Super Lega L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Lapuò saltare prima ancora di iniziare? E’ quanto direbbero, dove autorevoli fonti inglesi, la BBC e The Sun affermano come ilsarebberoad inviare documenti perla. In casa, diversi membri del CdA avevano espresso la propria perplessità sul progetto Anche dalla Spagna, AS riporta come Barcellona e Atletico Madrid avrebbero chiesto incontri urgenti con i vertici dellaper potersi tirare fuori. Insomma, sembra che questa storia possa finire con un nulla di fatto. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

