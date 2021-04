Coronavirus | istituite altre due “zone rosse” in Sicilia | si tratta dei Comuni di Montallegro e Longi

(Di martedì 20 aprile 2021), dispostedue “” in: l’ordinanza del presidente di Regione Nello Musumeci dispone le misure per idi, in provincia di Agrigento, e, a Messina Sono statedue “” in. L’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci ha disposto le misure restrittive a neidi, in provincia di Agrigento, e di, a Messina, a causa dell’aumento dei contagi da. Il provvedimento, richiesto dal commissario straordinario che guidae dal sindaco di ...

in_sanitas : <b>Emergenza Coronavirus, istituite altre due zone rosse</b> - L'ordinanza del presidente della Regione riguarda Mo… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #coronavirus Covid, istituite quattro nuove zone rosse in Sicilia -

Continua il calo dei nuovi contagi nelle Marche, per la prima volta quest'anno la provincia di Ancona non è la più colpita, in quella di Pesaro e Urbino sono stati registrati più casi. E la provincia ... Sono 1.123 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.416 tamponi processati, numero basso che fa alzare il tasso di positività. Gli attuali positivi crescono ancora e arrivano a ...