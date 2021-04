Caos in Lega | Agnelli a Cairo | «Vinciamo noi da 80 anni…»

(Di martedì 20 aprile 2021) Fuoco e fiamme in Assemblea di, soprattutto per alcune frasi diche avrebbero fatto infuriare«Con 350 milioni l’anno garantito, lo scudetto lo vinceranno sempre Juventus, Inter e Milan» avrebbe dettoduramente l’assemblea di Serie A. La risposta del presidente bianconero sarebbe stata: «Ma è così da 80 anni mi pare». Proprio le parole del presidenteavrebbero infiammato ancor di più l’assemblea di. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 La stessache non ha la possibilità di allontanare i club: eventualmente, dovrà essere la FIGC o la UEFA a farlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

