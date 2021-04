Calciomercato | Sarri sta già immaginando come rilanciarsi

Advertising

serieAnews_com : ?? #Ramadani, tappe in Italia ??? discuterà di #Sarri, #Maksimovic e #Koulibaly - gilnar76 : L'IPOCRISIA DAL MONDO DEL CALCIO ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - eleonora_trotta : RT @calciomercatoit: ??ULTIME - Pask927 : RT @calciomercatoit: ??ULTIME - Pask927 : RT @eleonora_trotta: Settimana importante ma non decisiva sul fronte panchine. Il #Tottenham tratta #Nagelsmann (prima scelta del Bayern) e… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sarri

Voglio partire da quella brutta:non arriverà in Campania pur essendo molto amato dai tifosi. ...e la dirigenza dell'Inter potrebbe provare a portarlo via nella prossima sessione diDiversi gli interessi italiani per il manager che cura anche Maurizio. Secondo quanto appreso da.it, il tour italiano di Ramadani dovrebbe comprendere come tappe anche Roma e ...Fali Ramadani, agente tra gli altri di Maurizio Sarri, è tornato in Italia: possibile tappa a Roma L’influente agente di mercato, Ramadani, è in Italia. Secondo quanto appreso dalla redazione di “calc ...Le quotazioni di Sarri come futuro allenatore della Roma sono in netta risalita perché, dopo le ultime parole di Fonseca, un addio sembra la strada più probabile. Il rinnovo contrattuale non sembra un ...