(Di martedì 20 aprile 2021) Calenzano (Firenze), 20 aprile 2021 - Nessun ferito, per fortuna, ma tanto spavento e un. Il mezzo ha preso fuoco mentre percorreva la Barberinese, lunedì sera. Era all'...

Advertising

qn_lanazione : Autobus di linea distrutto dalle fiamme #Firenze - tuamamj : rientrare al 100% significherebbe entrare tutti alle 8 ogni giorno, spiaccicati dentro agli autobus e appoggiati co… - diorvedwards : adesso che sono in presenza tutti i giorni dovete subirvi me che mi incazzo con il 17 (la mia linea dell'autobus) - LuceverdeMilano : ?? #Treni Linea Bergamo - Rovato ?? Traffico ferroviario SOSPESO tra Bergamo e Seriate ?? Investimento di una pe… - LuceverdeRadio : ?? #Treni Linea Bergamo - Rovato ?? Traffico ferroviario SOSPESO tra Bergamo e Seriate ?? investimento di una per… -

Ultime Notizie dalla rete : Autobus linea

La Nazione

...abbiamo tratto dai media " sono tra quei lavoratori che da più di un anno combattono in prima... Basterebbe ricordare quella degli autisti degli, dove nessuno fa rispettare le capienze ...Era all'altezza delle Croci quando l'diha preso fuoco: sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze, ma le fiamme hanno velocemente divorato il mezzo.CALENZANO: I vigili del fuoco sono intervenuti per spengere le fiamme che si sono sviluppate all'interno di un autobus di linea sulla Sr8 nei pressi di Calenzano ...CALENZANO - Non ci sarebbero persone coinvolte nell'incendio che ha coinvolto un autobus di linea, avvenuto ieri sera sulla SR 8 poco prima de Le Croci.