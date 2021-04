Ariadna contro Pierpaolo Pretelli: non voleva che portasse il figlio a Domenica Live (Di martedì 20 aprile 2021) Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli sono stati insieme diverso tempo e dalla loro storia è nato anche un bimbo, Leonardo. Oggi i due non sono più una coppia, ma sono rimasti in ottimi rapporti proprio per il bene del loro unico figlio; come sappiamo Pretelli ha una relazione con Giulia Salemi e Ariadna non li ha mai ostacolati, anzi è fan della loro unione. La scorsa Domenica Pierpaolo è stato a Domenica Live insieme a suo figlio Leonardo, ospiti di Barbara D’Urso, ma qualcosa non torna… Leggi anche: Giulia Salemi: la verità sul rapporto con Ariadna e la mamma di Pretelli Lo sfogo di Ariadna Ariadna Romero ieri mattina ha svelato di ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021)Romero esono stati insieme diverso tempo e dalla loro storia è nato anche un bimbo, Leonardo. Oggi i due non sono più una coppia, ma sono rimasti in ottimi rapporti proprio per il bene del loro unico; come sappiamoha una relazione con Giulia Salemi enon li ha mai ostacolati, anzi è fan della loro unione. La scorsaè stato ainsieme a suoLeonardo, ospiti di Barbara D’Urso, ma qualcosa non torna… Leggi anche: Giulia Salemi: la verità sul rapporto cone la mamma diLo sfogo diRomero ieri mattina ha svelato di ...

