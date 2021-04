A Napoli con 11 chili di cocaina: straniero condannato a 8 anni. Ma c’è richiesta di appello (Di martedì 20 aprile 2021) condannato a 8 anni di reclusione per detenzione di 11 chili di cocaina. E’ questa la decisione adottata dal Gup di Napoli nell’ambito del giudizio abbreviato promosso contro un cittadino turco-tedesco fermato a Napoli lo scorso ottobre durante un controllo della Guardia di Finanza. Fermato a Napoli con 11 chili di cocaina: arriva la condanna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 aprile 2021)a 8di reclusione per detenzione di 11di. E’ questa la decisione adottata dal Gup dinell’ambito del giudizio abbreviato promosso contro un cittadino turco-tedesco fermato alo scorso ottobre durante un controllo della Guardia di Finanza. Fermato acon 11di: arriva la condanna L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

