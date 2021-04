Samsung combatte la cecità con i vecchi smartphone | grazie ad EYELIKE

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 19 aprile 2021) L’iniziativa ha avuto origine qualche anno fa ed ora,aidiè possibile analizzare le cause della. Uso diTutto ebbe inizio qualche anno fa con l’apertura della piattaforma Galaxy Upcycling, con l’obiettivo di recuperaredevice del marchio per riutilizzarli in altri ambiti. Tra questi, uno particolarmente interessante riguarda le malattie degli occhi, a causa delle innumerevoli patologie diffuse. I problemi legati allasono molto complessi e richiedono studi approfonditi. Col passare degli anni, alcune di queste malattie non sono state ancora diagnosticate. Mentre cresce il numero di persone non vedenti o con una forte riduzione di gradi della ...