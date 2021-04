Salento | sbarco di 42 migranti fra cui una incinta e cinque bambini Nella notte

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 19 aprile 2021)a Santa Maria di Leuca: 37sono stati tratti in salvo dal reparto operativo aeronavale della guardia di finanza. Si tratta di 25 uomini, 12 donne di cui una, e 5, provenienti da Iran e Iraq. Isono giunti sulle coste deldopo una lunga traversata a bordo di una imbarcazione a vela. Provati dalla traversata e in ipotermia, ma in condizioni generali discrete, sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza Don Tonino Bello ad Otranto. Le operazioni si sono concluse verso le 4 con il supporto degli operatori della Croce Rossa. (leccesette.it) L'articolodi 42fra cui una ...