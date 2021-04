Ranking Atp lunedì 19 aprile 2021 | Sinner entra in top 20 | Fognini perde nove posizioni

(Di lunedì 19 aprile 2021) Come ogni, anche il 19è stato reso noto il nuovoAtp aggiornato dopo la fine del torneo di Montecarlo. Per l’Italia la prima notizia positiva è relativa all’ingresso di Jannikin top-20, per la precisione al diciansimo posto.inveceFabio, scivolato in ventisettesima posizione per i punti non conservati dal torneo del Principato. Di seguito ilATP(AGGIORNATO AL 19) 1 SRB Novak Djokovic 11,873 2 RUS Daniil Medvedev 9,850 3 ESP Rafael Nadal 9,490 4 AUT Dominic Thiem 8,615 5 GRE Stefanos Tsitsipas 7,860 6 GER Alexander Zverev 6,125 7 RUS Andrey Rublev 5,955 8 ...

WeAreTennisITA : Jannik Sinner è nella Top 2??0?? ?? Da oggi l'azzurro, che è anche il numero 2 d'Italia, è al numero 19 del ranki… - Gazzetta_it : #Sinner sulla scia dei fenomeni: da oggi n. 19 alla stessa età di #Federer e #Djokovic - WeAreTennisITA : IL SARDEGNA OPEN È NOSTRO ???? Lorenzo Sonego è l’azzurro migliore della settimana al #SardegnaOpen, batte Djere in f… - roberto_bertuol : RT @WeAreTennisITA: Jannik Sinner è nella Top 2??0?? ?? Da oggi l'azzurro, che è anche il numero 2 d'Italia, è al numero 19 del ranking A… - sportface2016 : #Tennis, il #ranking #Atp aggiornato a lunedì 19 aprile: #Sinner irrompe in top-20 -

Un altro grande, grandissimo passo. Jannik Sinner da oggi mette ufficialmente piede tra i primi 20 giocatori al mondo, per la precisione al numero 19, il suo best ranking. Il ragazzo partito da Sesto Pusteria a 13 anni per raggiungere l'accademia di Riccardo Piatti a Bordighera, lato opposto dell'arco alpino, corre veloce. Due tornei 250 tra novembre scorso e l'...
L'australiana Ashleigh Barty si conferma la numero uno del mondo anche questa settimana con i suoi 9285 punti. Alle sue spalle troviamo la giapponese Naomi Osaka (7985) e la rumena Simona Halep (6965) ...