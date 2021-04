Radicali | garanti per primarie vere | pronti a scrivere regole con Pd e Azione

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – “In vista della riunione di domani sera del tavolo del centro sinistra, annunciamo fin da subito di essere disponibili per scriun vero regolamento per ledel centro sinistra”, lo dichiarano in una nota Massimiliano Iervolino, segretario diItaliani e Leone Barilli, segretario dell’AssociRoma. “Ricordiamo che da circa 15 anni l’unica forza politica che a Roma ha attivato tutti gli strumenti popolari presenti nello statuto della Capitale e’ quella Radicale. Dalla delibera sull’anagrafe pubblica degli eletti a quella sui rifiuti, passando attraverso interventi deliberativi a favore delle coppie di fatto e per il testamento biologico, concludendo una prima fase attraverso i testi sull’accoglienza e per il superamento dei campi Rom.” “A questo lavoro gia’ enorme ...

"In vista della riunione di domani sera del tavolo del centro sinistra, annunciamo fin da subito di essere disponibili per scrivere un vero regolamento per le primarie del centro sinistra",… Leggi tut ...Roma - "Lo scorso 25 febbraio, in occasione della discussione in Assemblea capitolina sul risultato del referendum Atac, come Radicali Roma avevamo ...