Noipartigiani it | da Bruno Segre a Lidia Menapace | un blob di alcune delle testimonianze del Memoriale virtuale della Resistenza

(Di lunedì 19 aprile 2021) Carlo Orlandini aveva 16 anni quando, durante un campeggio, un militare tedescoSS si vantòcrudeltà commesse nel ghetto di Varsavia. E lui decise in quel momento di diventare partigiano. Michele Montagano era un ufficiale dell’esercito che dopo l’8 settembre si rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale, il governo fantoccio collaborazionista del Führer del nazismo Adolf Hitler: fu trasferito in 8 campi di concentramento diversi. Angelica e Paola Villa, gemelle classe 1927 di Vimercate, facevano le staffette e avevano 16 anni. E poi i volti noti, come, Mario Fiorentini,, Angelo Del Boca, Laura Wronowski. Quello che ilfattoquotidiano.it offre ai lettori è una versione estesa di un montaggio di...

Come già l’anno scorso, nel rispetto delle misure sul contenimento del Covid19, Soliera si vede costretta a rinunciare al tradizionale giro in bicicletta collettivo, impraticabile per le misure restri ...Il Memoriale dell'Anpi raccoglie 500 video-interviste a partigiane e partigiani per lo più ancora viventi. Ballardini ricorda come sfuggì alla cattura e la morte dei suoi compagni; Giordani la volta i ...