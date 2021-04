Nasce la SuperLega calcio con i 12 club più potenti e ricchi d’Europa

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 19 aprile 2021) Addio alla Champions League e via a un campionato europeo proprio per 12 tra le principali squadre europee di. È lanata nella notte tra domenica e lundì. Per l’Italia ci sono Juventus, Milan e Inter, oltre alle inglesi Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea e Tottenham, e alle spagnole Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. Al progetto non partecipano, per ora, PSG e Bayern Monaco mentre Lione e Borussia Dortmund, considerate tra le squadre papabili non si sono espresse. ?Una competizione a 20 squadre delle quali 15 fisse e 5 selezionate sulla base del ranking e dei risultati in Europa nelle ultime stagioni. Una situazione che esclude le cosiddette piccole società, non ci sarà spazio per iprivi di un sostanzioso pedigrée. Le partite delladovrebbero ...