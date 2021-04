L’ira di Beppe Grillo: “Mio figlio non è uno stupratore. Arrestate me” | VIDEO (Di lunedì 19 aprile 2021) All’improvviso parla Beppe Grillo. O, meglio, urla tutta la sua rabbia. E la sua uscita pubblica, come sempre quando in scena c’è lui, è destinata a far rumore. Anche perché il tema, questa volta, non è il Movimento 5 Stelle né la situazione politica italiana ma suo figlio Ciro, accusato di stupro insieme ad altri tre amici nei confronti di una ragazza conosciuta in Sardegna nell’estate di quasi tre anni fa. Il comico e leader del M5S prende pubblicamente le difese del figlio, intevenendo in maniera durissima nei confronti degli inquirenti. “Perché non li avete arrestati subito? Ce li avrei portati io in galera, a calci nel culo. Perché vi siete resi conto che non è vero niente, non c’è stato alcuno stupro. Una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia… Vi è ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) All’improvviso parla. O, meglio, urla tutta la sua rabbia. E la sua uscita pubblica, come sempre quando in scena c’è lui, è destinata a far rumore. Anche perché il tema, questa volta, non è il Movimento 5 Stelle né la situazione politica italiana ma suoCiro, accusato di stupro insieme ad altri tre amici nei confronti di una ragazza conosciuta in Sardegna nell’estate di quasi tre anni fa. Il comico e leader del M5S prende pubblicamente le difese del, intevenendo in maniera durissima nei confronti degli inquirenti. “Perché non li avete arrestati subito? Ce li avrei portati io in galera, a calci nel culo. Perché vi siete resi conto che non è vero niente, non c’è stato alcuno stupro. Una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia… Vi è ...

GiovanniG1950 : RT @AvvMDerosa: Non c’ erano #70mln ma c’erano i soldi (molto di piu’) per le #primule ! .@AzioneCesena E ancora qualcuno pensa a @Giusep… - RobertoSignore7 : RT @AvvMDerosa: Non c’ erano #70mln ma c’erano i soldi (molto di piu’) per le #primule ! .@AzioneCesena E ancora qualcuno pensa a @Giusep… - AvvMDerosa : Non c’ erano #70mln ma c’erano i soldi (molto di piu’) per le #primule ! .@AzioneCesena E ancora qualcuno pensa a… -