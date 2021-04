Juve, Milan e Inter: 'Vogliamo continuare a giocare in Serie A' (Di lunedì 19 aprile 2021) terminata attorno all'ora di cena, a quanto si apprende, la riunione della Lega Serie A convocata in via informale questo pomeriggio in videoconferenza per affrontare il delicato tema della Superlega. ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 aprile 2021) terminata attorno all'ora di cena, a quanto si apprende, la riunione della LegaA convocata in via informale questo pomeriggio in videoconferenza per affrontare il delicato tema della Superlega. ...

Advertising

FBiasin : L'#Uefa, in accordo con le federazioni nazionali, comunica che le 12 squadre coinvolte nella nuova #SuperLega (… - ZZiliani : Ha schifato #Allegri dopo Juve-Ajax, #Sarri per averlo tolto con Lokomotiv e Milan, #Pirlo per l’indisciplina di ch… - Agenzia_Ansa : Dodici club europei di calcio fondano la #SuperLeague. Ci sono anche Inter, Juve e Milan. Ecco di cosa si tratta e… - Sig_Ceretti : Curioso di vedere la posizione delle tifoserie di #Juve, #Milan e #Inter. Complimenti ai gruppi della Kop e a tutt… - Michele77923129 : Comunque sono contrario ma se se ne va non mi fa dispiacere magari ci sarà un pochettino un po' più di di gioco ver… -