Giulia Stabile ha difeso una ballerina di Amici dalle critiche della Celentano (Di lunedì 19 aprile 2021) Le parole di Giulia Stabile Sono ormai mesi che Giulia Stabile è nel cuore del grande pubblico. La ballerina di Amici 20 fin dal primo momento ha conquistato non solo i professori, ma anche i telespettatori, al punto che in molti la vedono come potenziale vincitrice di questa edizione. Nel corso dei mesi infatti Giulia L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 19 aprile 2021) Le parole diSono ormai mesi cheè nel cuore del grande pubblico. Ladi20 fin dal primo momento ha conquistato non solo i professori, ma anche i telespettatori, al punto che in molti la vedono come potenziale vincitrice di questa edizione. Nel corso dei mesi infattiL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Quando Giulia difendeva su Facebook una ballerina di Amici dalle critiche della Celentano (FOTO) #amici20 - Crystal30189086 : RT @_pratofiorito_: GIULIA STABILE GIÀ AVEVA PREVISTO TUTTO. #Amici20 - dalilagags : RT @tweetsamici20: GIULIA STABILE ONCE SAID ???? -—> aiutatemi scrivendo qui sotto le citazioni/esclamazioni/espressioni più belle della Lol… - dalilagags : RT @ecccalla: PLOT TWIST, da Giulia Stabile che zitta zitta e poi BOOM entrava in punta di piedi nella stanza di Sandro, a Giovanni lilgiov… - GiovannaVanore : RT @ecccalla: PLOT TWIST, da Giulia Stabile che zitta zitta e poi BOOM entrava in punta di piedi nella stanza di Sandro, a Giovanni lilgiov… -