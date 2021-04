Emofilia | Siragusa | Ecografia articolare fondamentale in diagnosi precoce

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Emofilia Siragusa

Adnkronos

Così Sergio, ematologo e direttore dell'Uoc di Ematologia del Policlinico 'Giaccone' di ...di FedEmo e nata per promuovere il benessere delle articolazioni nelle persone con, malattia ..."Va detto che la terapia genica non sarà un traguardo possibile per tutti i pazienti - ha precisato- tuttavia l'è una delle prime malattie genetiche per la quale si vede la luce in ..."L'ecografia articolare ci permette di capire se c'è un emartro e di vedere in casi asintomatici i danni articolari e i sanguinamenti non rilevanti o asintomatici". Così Sergio ...Sergio Siragusa, ematologo e direttore dell’Uoc di Ematologia del Policlinico 'Giaccone' di Palermo, alla sesta tappa del tour 'Articoliamo' ...